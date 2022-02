Jenny Hval + Robert Aiki Aubrey Lowe – Festival Variations lieu unique (le), 15 avril 2022, Nantes.

Artiste norvégienne, Jenny Hval est autrice, compositrice et interprète. Elle développe un travail pluridisciplinaire qui associe musique pop, littérature et performances visuelles. Après « The Practice of Love » (2019), Jenny Hval revient avec un nouvel album de pop expérimentale : « Classic Objects », sortie en mars 2022 sur le prestigieux label 4AD. Le premier extrait, « Jupiter », lente ballade aux notes atmosphériques, pose un univers délicat propice à l’introspection.Compositeur américain multi-instrumentiste, Robert Aiki Aubrey Lowe – également connu sous le nom de Lichens – marie voix, synthétiseurs modulaires et boucles lancinantes. Lowe navigue sur les océans du drone depuis plus de vingt ans aux côtés de Johann Johannsson, OM ou Ariel Kalma notamment. Il est passé maître dans l’art d’invoquer la transe chez l’auditeur. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

