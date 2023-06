NYA SOLEIL fait danser l’Afrique au marché Château Rouge JenniFred Mienanti Restaurant Paris, 21 juin 2023, Paris.

NYA SOLEIL fait danser l’Afrique au marché Château Rouge Mercredi 21 juin, 19h00 JenniFred Mienanti Restaurant

Avec le guitariste NYA SOLEIL et son groupe « Soleil Pour Tous-multigroove’ pilotés par ses notes flamboyantes de guitare et sa voix ensoleillée embarquent le public dans les plaisirs nostalgiques des danses et mélodies d’Afrique, des rythmes des tropiques et du Monde. (Pop magambeu,

JenniFred Mienanti Restaurant 14,rue Paname 75018i Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France 0750516866 [{« type »: « phone », « value »: « 0751506866 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0659365901 »}] Jenni&Fred Mienanti entrée quartier de goûte d ‘or et le marché africain de Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

©Andréa Davidson & Soleil pour tous