Terrarium Jennifleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Terrarium Jennifleurs, 8 avril 2023, Chateauneuf-sur-loire. Terrarium Samedi 8 avril, 14h00 Jennifleurs Voir https://www.jennifleurs.fr/indigo-et-shiboris Composez un terrarium mêlant plantes grasses et fleurs séchées. Apportez un contenant de votre choix et repartez avec votre création sur mesure. Un mini jardin original à glisser dans votre intérieur. Jennifleurs 78 rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.jennifleurs.fr/indigo-et-shiboris »}, {« type »: « email », « value »: « segogarnier@riseup.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T14:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:00:00+02:00

2023-04-08T14:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:00:00+02:00 FMACEN045V509Z4R pixabay

Détails Catégorie d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Jennifleurs Adresse 78 rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Jennifleurs Chateauneuf-sur-loire

Jennifleurs Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/

Terrarium Jennifleurs 2023-04-08 was last modified: by Terrarium Jennifleurs Jennifleurs 8 avril 2023 Châteauneuf-sur-Loire Jennifleurs Chateauneuf-sur-loire

Chateauneuf-sur-loire