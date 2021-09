Jennifer Delplanque La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 11 janvier 2022, Nevers.

du mardi 11 janvier 2022 au mardi 1 mars 2022 à La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération

Lauréate du concours artistique de La Maison “Le Jour / La Nuit”, Jennifer Delplanque nous présente sa nouvelle production. L’Itinéraire des sentiments se dessine au travers de séries d’autoportraits, souvent représentés à la manière de masques aux inspirations primitives et païennes. On y découvre une mythologie personnelle, intime, où l’artiste questionne l’identité par la métamorphose et la projection de soi, et où la figure de l’homme sauvage prend toute sa place. Ces visages parfois inquiétants, bestiaux, voire grotesques, se déclinent avec pour fil conducteur la volonté de rencontrer l’âme et d’interroger l’identité toujours mouvante, insaisissable. L’univers graphique de Jennifer Delplanque s’étend aussi sur des paysages volcaniques aux laves colorées, coulantes et autres formes organiques, minérales non sans évoquer les thèmes de la fertilité et de la sexualité. L’autoportrait disparait peu à peu, laissant place à la narration aléatoire que l’artiste aime entretenir avec la réalité.

L’itinéraire des sentiments – Dessins

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



