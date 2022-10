Atelier naturopathie : booster votre immunité naturellement Jenni POTD café littéraire Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Nez rouge, gorge qui pique, maux de tête … Vous en avez marre de ces traditionnelles maladies hivernales ? Jenni POTD café littéraire 212 rue de Bourgogne 45000 ORLÉANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:nadiadepaiva.naturopathe@gmail.com »}] Booster votre système naturellement avec la naturopathie Venez découvrir comment booster naturellement votre système immunitaire pour en finir avec les maux de l’hiver. A travers cet atelier, vous en apprendrez plus sur votre corps, son fonctionnement et vous repartirez avec des clés applicables au quotidien pour renforcer naturellement le système immunitaire de toute la famille. Nadia de Païva est naturopathe, elle exerce en cabinet à Orléans et anime des ateliers et conférences destinés au grand public et aux entreprises. RDV mercredi 2 novembre à 18h au Café littéraire (212 rue de Bourgogne) Atelier 20€ + consommation obligatoire sur place Réservation par email nadiadepaiva.naturopathe@gmail.com ou par sms 0632783282.

