« J’en appelle à toutes les mères…» Marie-Antoinette, de la Conciergerie au cimetière de la Madeleine Chapelle expiatoire Paris Catégorie d’évènement: Paris

« J’en appelle à toutes les mères…» Marie-Antoinette, de la Conciergerie au cimetière de la Madeleine Chapelle expiatoire, 12 mars 2022, Paris. « J’en appelle à toutes les mères…» Marie-Antoinette, de la Conciergerie au cimetière de la Madeleine

Chapelle expiatoire, le samedi 12 mars à 14:30

« J’en appelle à toutes les mères » ———————————– Marie-Antoinette est emprisonnée comme reine, elle est jugée et condamnée en tant que femme. Son procès au Tribunal révolutionnaire est à ce titre révélateur. Le témoignage à charge du journaliste révolutionnaire Jaques-René Hébert (le « Père Duchesne ») provoque notamment une vive émotion. Avant même les accusations de trahison et de dilapidation des deniers publics, c’est sa condition de mère et de femme qui est attaquée. Guillotinée le 16 octobre 1793, elle est inhumée au cimetière de la Madeleine.

Plein tarif : 6€ Gratuit pour les moins de 26 ans

Pour la journée internationale des droits des femmes, la Chapelle expiatoire (CMN) propose des visites commentées autour de grandes figures féminines de la Révolution et de la Restauration. Chapelle expiatoire 29 rue pasquier Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:30:00 2022-03-12T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chapelle expiatoire Adresse 29 rue pasquier Ville Paris lieuville Chapelle expiatoire Paris Departement Paris

Chapelle expiatoire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« J’en appelle à toutes les mères…» Marie-Antoinette, de la Conciergerie au cimetière de la Madeleine Chapelle expiatoire 2022-03-12 was last modified: by « J’en appelle à toutes les mères…» Marie-Antoinette, de la Conciergerie au cimetière de la Madeleine Chapelle expiatoire Chapelle expiatoire 12 mars 2022 Chapelle Expiatoire Paris Paris

Paris Paris