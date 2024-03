J’EN AI PLEIN LES GOSSES – J EN AI PLEIN LES GOSSES COMEDIE DE METZ Metz, samedi 15 juin 2024.

Si vous en avez plein les gosses , cette comédie est faite pour vous.Les enfants c’est beau mais :Quand ils s’endorment enfin et que tu marches sur Sophie la girafe,Quand tu les engueules et qu’ils se foutent de ta gueule,Quand ils bousillent ton compte en banque et ton intérieur (et on ne parle pas que de l’intérieur de la maison),Quand tu veux faire l’amour et que depuis qu’ils sont nés : c’est mort !Les enfants c’est chiant !Et quand un pitch est trop long, c’est chiant aussi… Alors venez rire de vos gosses ou de ceux que vous n’avez pas encore !Après le succès de J’en ai plein le couple dans toute la France, Annabelle et Rudy reviennent avec un nouvel épisode croustillant, délirant et si proche de vous.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 19:00

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57