J’EN AI PLEIN LE COUPLE ANNABELLE SHOW ET RUDY SHOW COMEDIE DE TOURS, 23 février 2023 00:00, TOURS.

J’EN AI PLEIN LE COUPLE ANNABELLE SHOW ET RUDY SHOW Rudy Mayoute. Un spectacle à la date du 2023-02-23 au 2023-10-01 20:45. Tarif : 20.0 20.0 euros.

COMEDIE DE TOURS TOURS Indre-et-Loire . Si vous en avez « plein le couple », cette comédie est faite pour vous. L’amour c’est beau mais… Quand tu dis je t’aime et qu’on te répond merci, Quand tu fais semblant avec sa famille alors que tu peux pas les blairer, Quand tu te confies sur ton boulot et que l’autre est scotché à son téléphone, Quand vous avez envie mais jamais au même moment…L’amour c’est chiant ! Et quand un pitch est trop long, c’est chiant aussi… Alors venez rire de votre couple ou de celui des autres. Vous avez des questions ? Elle et Il se feront un plaisir de vous répondre Annabelle et Rudy sont aussi humoristes. Annabelle a joué son one woman show dans toute la France, reçu de nombreux prix en festivals d’humour, assuré les 1ères parties de Bérengère Krief, Guillaume Bats, Smain. Elle a écrit pour des humoristes (Gerald Dahan, Hanouna) et productions Tv. Rudy a joué dans de nombreuses fictions avec Daniel Prévost, Pierre Arditi et un rôle récurrent dans Plus Belle La Vie. Il a développé une websérie avec Fred Testot (d’Omar et Fred)..

