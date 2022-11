J’en ai assez d’être un jouet

2022-12-03 – 2022-12-04 EUR 7 7 Une belle histoire qui nous raconte la neige, la forêt, les animaux…Et la générosité d’un petit ours qui, un soir de Noël, renonce à sa liberté pour faire le bonheur d’un enfant.



Le conte traditionnel de l’ourson Michka revisité par deux lutins facétieux et pleins d’imagination, un voyage à mi-chemin entre théâtre et marionnettes, dont le décor se module au gré du récit.



Un spectacle très frais et léger comme le premier flocon de neige de noël…



De 3 à 6 ans

Durée 35 min Un spectacle tout en douceur pour les tout petits, de 3 à 6 ans.

