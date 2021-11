Paris Les Déchargeurs – Nouvelle scène théâtrale et musicale Paris J’empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte Les Déchargeurs – Nouvelle scène théâtrale et musicale Paris Catégorie d’évènement: Paris

du 31 octobre au 23 novembre 2021

du dimanche 31 octobre au mardi 23 novembre à Les Déchargeurs – Nouvelle scène théâtrale et musicale

_J’empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte_ est pour nous un rituel expiatoire : une traversée visant à convoquer nos peurs, à les regarder en face pour défaire un peu de leur emprise. Notre société entretient un rapport très ambivalent à la peur : censurée (qu’on a peur, on ne le dit pas, non), ce sentiment est instrumentalisé par les médias et par les partis politiques pour congédier l’action et la critique. Elle est pourtant, au contraire, un puissant moteur, un indicateur précieux visant à affuter les perceptions et la pensée pour nous permettre de rester maîtres et maîtresses de nous-même dans les situations où notre équilibre est menacé. La pièce explore le kaléidoscope des récits dont cette peur peut s’habiller dans le contexte familial, pour cacher la noirceur de son origine. Une noirceur qui n’est pas celle des crimes et des malveillances, mais celle de la béance, des trou-noir : la peur fondamentale de l’inconnu, de l’oubli, de l’informe. C’est cet inconnu que nous voulons dompter, pour ne plus être sa bête sauvage.

24 € à 10 €

les Chants égarés – Deschamps-Ségura Marceau
Les Déchargeurs – Nouvelle scène théâtrale et musicale
3 rue des Déchargeurs 75001 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

