#JEMA2023 > Un atelier de sculpteur Torigny-les-Villes Catégories d’Évènement: Manche

Torigny-les-Villes

#JEMA2023 > Un atelier de sculpteur, 27 mars 2023, Torigny-les-Villes . #JEMA2023 > Un atelier de sculpteur 9 chemin du petit buisson Torigny-les-Villes Manche

2023-03-27 – 2023-03-31 Torigny-les-Villes

Manche À l’occasion des « Journées Européennes des Métiers d’Art », rendez-vous les 27, 28, 29, 30 et 31 mars prochain dans les atelier de l’artiste/sculpteur Denis Lepage. Venez découvrir un atelier de sculptures de 300 m². Denis Lepage vous expliquera ses techniques de sculptures et vous présentera ses créations exposées. Vous visiterez la galerie, découvrirez des démarches artistiques ou comment une idée se matérialise. L’artiste vous expliquera comment la matière liquide se cristallise sous contrôle pour obtenir une création définie et réfléchie, comment il gère les contraintes mécaniques par des infrastructures en acier, en fibre de verre, en fibre de carbone. Un parcours bucolique où sont exposées des chimères improbables et des sculptures monumentales sera accessible. À l’occasion des « Journées Européennes des Métiers d’Art », rendez-vous les 27, 28, 29, 30 et 31 mars prochain dans les atelier de l’artiste/sculpteur Denis Lepage. Venez découvrir un atelier de sculptures de 300 m². Denis Lepage vous expliquera ses techniques de sculptures et vous présentera ses créations exposées. Vous visiterez la galerie, découvrirez des démarches artistiques ou comment une idée se matérialise. L’artiste vous expliquera comment la matière liquide se cristallise sous contrôle pour obtenir une création définie et réfléchie, comment il gère les contraintes mécaniques par des infrastructures en acier, en fibre de verre, en fibre de carbone. Un parcours bucolique où sont exposées des chimères improbables et des sculptures monumentales sera accessible. denislepage02@gmail.com +33 7 83 24 87 37 https://www.denislepage.fr/ Torigny-les-Villes

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Torigny-les-Villes Autres Lieu Torigny-les-Villes Adresse 9 chemin du petit buisson Torigny-les-Villes Manche Ville Torigny-les-Villes Departement Manche Lieu Ville Torigny-les-Villes

Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/torigny-les-villes /

#JEMA2023 > Un atelier de sculpteur 2023-03-27 was last modified: by #JEMA2023 > Un atelier de sculpteur Torigny-les-Villes 27 mars 2023 9 chemin du petit buisson Torigny-les-Villes Manche manche Torigny-les-Villes

Torigny-les-Villes Manche