JEMA Val de Gartempe Saint pierre de maille, 2 avril 2022, Saint-Pierre-de-Maillé.

JEMA Val de Gartempe

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Saint pierre de maille

A l’occasion des Journées Européennes de Métiers d’Art, les Ateliers d’Art du « Val de Gartempe » proposent à nouveau des portes ouvertes le samedi 2 et dimanche 3 avril. Les visiteurs entreront au cœur des ateliers, et pourront admirer l’univers et les créations des artisans d’art. A travers des ateliers pédagogiques, des démonstrations, des explications, ils découvriront différents procédés transformant la matière. Ou comment les mains des artisans d’art développent leur savoir-faire et se mettent à l’unisson de leur tête et de leur cœur, pour concevoir des pièces uniques. De Leigné les Bois à Angles sur l’Anglin, en passant, St Pierre de Maillé, ils rencontreront 5 artisans d’art: vitrailliste, céramiste, verrier au chalumeau, stylistes et chapelière. Retrouvez toutes les informations et coordonnées des Artisans d’Art sur le flyer ci- joint, et l’évènement facebook : JEMA 2022 val de Gartempe

Entrée libre

Portes ouvertes d’Ateliers d’Art : nos mains à l’unisson

Saint pierre de maille st pierre de maille Saint-Pierre-de-Maillé Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T18:00:00