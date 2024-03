JEMA – Portes-ouvertes de l’Atelier des Cerisiers Sainte-Marie-des-Champs, mardi 2 avril 2024.

JEMA – Portes-ouvertes de l’Atelier des Cerisiers Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime

Vendredi

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) dont le thème cette année est Sur le bout des doigts , l’Atelier des Cerisiers vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir son métier. Avec le label de Répar’Acteur et son diplôme de Maître Artisan en Métier d’Art, il perpétue et transmet la tradition de la fabrication des meubles depuis des siècles.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) dont le thème cette année est Sur le bout des doigts , l’Atelier des Cerisiers vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir son métier. Avec le label de Répar’Acteur et son diplôme de Maître Artisan en Métier d’Art, il perpétue et transmet la tradition de la fabrication des meubles depuis des siècles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

6 Rue des Cerisiers

Sainte-Marie-des-Champs 76190 Seine-Maritime Normandie contact@atelierdescerisiers.fr

L’événement JEMA – Portes-ouvertes de l’Atelier des Cerisiers Sainte-Marie-des-Champs a été mis à jour le 2024-03-20 par Yvetot Normandie Tourisme