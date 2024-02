JEMA Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Poterie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts, mardi 2 avril 2024.

JEMA Portes-ouvertes de la Poterie et Vannerie Seinomarine Poterie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) dont le thème cette année est Sur le bout des doigts , la Poterie et Vannerie Seinomarine vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Au programme, tout au long de la semaine visites commentées à 14h et démonstrations à 15h, accès à la boutique. Et, le mercredi matin atelier enfant sur rendez-vous.

Du mardi vendredi, de 14h à 17h. Samedi et dimanche de 10h à 13h puis de 14h à 18h.

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07

Poterie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église

Saint-Clair-sur-les-Monts 76190 Seine-Maritime Normandie contact@poterieseinomarine.fr

