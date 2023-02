JEMA ouverture atelier et galerie Les Baudots, 31 mars 2023, Marcilly-lès-Buxy Marcilly-lès-Buxy.

JEMA ouverture atelier et galerie

2023-03-31 – 2023-04-02

Christelle Graça Da Silva : Je vis dans un petit village au cœur de la Saone et loire et depuis de nombreuses années je dessine, je peins en utilisant différentes techniques comme l’huile, le stylo bille, le marqueur…. je grave le bois depuis quelques années et j’aime reproduire ou inventer des paysages remplis d’arbres et de maisonnettes étranges; je travaille aussi sur le thème des animaux et j’aime dessiner le corps humain….

Depuis un certain temps je travaille aussi la terre, principalement le raku mais aussi la terre émaillée et la terre patinée et c’est faire surgir la forme que l’on porte en soi qui m’intéresse ; J’aime la sensualité des formes et des matières, les terres simplement cuites et patinées ou livrées au raku et émaillées. J’aime les courbes généreuses alliées aux tailles de guêpes qui génèrent une beauté toute féminine, des équilibres esthétiques où se lient réalisme et imaginaire, des harmonies qui mélangent rondeurs douces et angles récurrents….J’aime aussi travailler les formes animalières de manière réaliste ou stylisée…

Enfin j’aime mélanger terre et bois ou métal ou encore verre…

Et plus simplement, une caresse ou un pincement de l’argile et déjà une forme qui apparait…

L’atelier et la galerie seront ouverts.

kikigds@gmail.com https://www.kikigds.wix.com/christellegracaraku

