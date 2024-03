#JEMA# Liliarm’or Liliarm’or Plouguerneau, samedi 6 avril 2024.

Liliarm'or Plouguerneau Finistère

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, vous pourrez découvrir l’atelier du bijoutier, l’établi, les outils et les matières mais aussi le bijoutier à l’œuvre ainsi que ses créations, et vous pourrez apprécier une exposition de plus de 600 pierres précieuses de l’entreprise BG STONES .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Liliarm’or 15 Grand Rue

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

