JEMA JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Sarrebourg, samedi 6 avril 2024.

JEMA JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Sarrebourg Moselle

Samedi

Dans le cadre des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Arts), la Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS), organise l’évènement Arts et Musique sur le site du Couvent de Saint-Ulrich à Sarrebourg. Cette année, la facture instrumentale sera mise à l’honneur avec pour invités d’honneur la Manufacture d’Orgues Bauer et l’associations de luthiers CO.LO.F.IN.

Pour que le geste puisse faire résonner la matière, c’est un long travail minutieux qu’entreprennent les artisans. Venez découvrir les métiers de la céramique, du verre, de la sculpture ou encore du bois durant ce week-end qui met à l’honneur l’artisanat local autour d’expositions et démonstrations.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Couvent Saint Ulrich

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est contact@tourisme-sarrebourg.fr

L’événement JEMA JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Sarrebourg a été mis à jour le 2024-03-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG