JEMA: Découverte de l'atelier de la modiste Saou

Saou

JEMA: Découverte de l'atelier de la modiste Saou, 28 mars 2022, Saou.

2022-03-28 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Saou Drôme Saou Partez à la découverte de l’univers d’une modiste passionnée, porteuse de chapeaux au quotidien depuis plus de 30 ans.

Découverte des matières, des outils, des différentes formes de chapeaux. Démonstration de mise en forme de chapeaux en feutre, paille. info@laforetdeschapeaux.com +33 6 10 32 33 48 http://www.laforetdeschapeaux.com/ La forêt des chapeaux 7, Rue de l’église Saou

