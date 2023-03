JEMA : Circuit piétonnier à la rencontre des Artisans Mirmande Mirmande Catégories d’Évènement: Drôme

Mirmande

JEMA : Circuit piétonnier à la rencontre des Artisans, 1 avril 2023, Mirmande Mirmande. JEMA : Circuit piétonnier à la rencontre des Artisans Village de Mirmande Mirmande Drôme

2023-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-02 19:00:00 19:00:00 Mirmande

Drôme Mirmande Partez à la rencontre des artisans d’art du village et de nos invités au grès d’un circuit piétonnier dans notre beau village de Mirmande. 28 artisans auront le plaisir de vous rencontrer et de vous faire partager leur savoir-faire. jemamirmande@gmail.com +33 6 22 75 20 07 Mirmande

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Mirmande Autres Lieu Mirmande Adresse Village de Mirmande Mirmande Drôme Ville Mirmande Mirmande Departement Drôme Lieu Ville Mirmande

Mirmande Mirmande Mirmande Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirmande mirmande/

JEMA : Circuit piétonnier à la rencontre des Artisans 2023-04-01 was last modified: by JEMA : Circuit piétonnier à la rencontre des Artisans Mirmande 1 avril 2023 Drôme Mirmande Village de Mirmande Mirmande Drôme

Mirmande Mirmande Drôme