JEMA : A la découverte des gestes et matières, 10 avril 2021-10 avril 2021, Nontron.

JEMA : A la découverte des gestes et matières 2021-04-10 15:00:00 – 2021-04-11 18:00:00

Nontron Dordogne Nontron

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Pôle expérimental des métiers d’art de Nontron et du Périgord Limousin vous propose durant deux après-midi un moment de rencontre entre grand public et professionnels métiers d’art dans le centre ville de Nontron.

Les professionnels, sortis de leurs ateliers pour cette occasion, viendront à la rencontre du public, munis de leurs outils et de leur matière première. Ils feront durant 3 heures la démonstration de leur savoir-faire. Un moment convivial ponctué d’échanges avec le public présent.

Au programme :

Samedi 10 avril : Sandrine RONGIER, peintre en décors, Rudy BECUWE, sculpteur sur pierre et Olivier CONSTANTIN, tourneur sur bois.

Dimanche 11 avril : Sandrine RONGIER, peintre en décors, Marie-Pierre DUPÉRIER, abat-jouriste et Romuald BELISSON, vannier.

+33 5 53 60 74 17

