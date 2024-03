#JEMA 2024 DE L’OR SUR LE BOUT DES DOIGTS Beaufort, dimanche 7 avril 2024.

Partez à la découverte du verre mousseline, un patrimoine méconnu plombé par les verriers eux-mêmes et leurs sens des secrets…

Programme

Verrier décorateur

Christian Fournié, Maître artisan verrier installé depuis 1997, vous propose de remonter le temps du XIXe siècle à nos jours à la découverte des vitrages décoratifs et de leurs fabricants.

C’est une histoire méconnue, encore teintée de zones d’ombres, occultées par les verriers eux-mêmes et leur sens du secret.

Expositions de documents publicitaires originaux

Fragments de vitrages trouvés au fil des recherches

Initiation aux secrets de fabrications de l’époque

Le bitume de Judée et ses mystères

Informations sur les différentes formations des métiers de la décoration sur verre.

Programmation dédiée jeune public

Découpe de verre et impression de pochoirs .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

2 Rue des Acacias

Beaufort 34210 Hérault Occitanie contact@vitres-mousselines.com

