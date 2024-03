JEMA 2024 Atelier de reliure Au livre ouvert Aubagne, samedi 6 avril 2024.

Découverte d’un atelier de reliure traditionnelle et stage de reliure durant le week-end des JEMA

A l’occasion des JEMA 2024, l’atelier de reliure vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir un métier vieux comme le livre, avec des démonstrations sur différentes étapes de la réalisation d’une reliure dans la matinée.

A partir de 14h samedi est proposé un stage de reliure japonaise (sur réservation et paiement à l’atelier) et dimanche après-midi un autre stage de reliure Buttonhole dans les même conditions. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Atelier de reliure Au livre ouvert 2 rue de l’Huveaune

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reliure-aulivreouvert@orange.fr

