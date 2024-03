JEMA 2024 | Atelier de Pratique Artistique Papiers colorés Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, samedi 6 avril 2024.

JEMA 2024 | Atelier de Pratique Artistique Papiers colorés Apprenez à colorer le papier de différentes manières! Samedi 6 avril, 14h30 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Début : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’arts 2024 « Sur le bout des doigts », l’AMI propose une découverte des savoir-faire associés à la fabrication artisanale du papier.

Samedi 6 avril, venez participer à un atelier de pratique artistique autour de la pigmentation du papier…

Différentes expériences de coloration seront alors proposées pour ce matériau de toutes les nuances : dans la masse, en surface, avec des dégradés… Saupoudrer des épices sur une feuille fraîche, peindre avec des pâtes colorées… Autant d’exercices créatifs qui peuvent être utilisés en papeterie artisanale (ou dans les métiers d’art) !

Un format 2h, à partir de 6 ans, pour approfondir ses connaissances des pigments et fabriquer ensemble de jolis papiers colorés…

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

