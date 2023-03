JEMA 2023 | Lecture animée « La lithographe » par Gaby Bazin, 29 mars 2023, Le Malesherbois .

JEMA 2023 | Lecture animée « La lithographe » par Gaby Bazin

70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret

2023-03-29 15:00:00 – 2023-03-29 17:00:00

Le Malesherbois

Loiret

La lithographie, technique d’impression souvent méconnue est à l’honneur lors de cette nouvelle participation de l’AMI aux Journées Européennes des Métiers d’Art du 28 mars au 2 avril 2023. Autour de Gaby Bazin, autrice-illustratrice, Jacques Rouget et Cora Texier, artistes lithographes, l’AMI invite curieux et avertis, seul ou en groupe, à découvrir la lithographie et ses champs d’application.

Le mercredi 29 mars, Gaby Bazin propose une lecture animée de son album La lithographe (éditions Memo, 2021)… Entrez dans l’atelier de la lithographe et découvrez une technique d’impression presque magique… Dans ce livre entre album et documentaire, l’illustratrice Gaby Bazin lève le voile sur un métier d’art souvent méconnu. Découvrez les gestes et les outils du lithographe…

Des rencontres avec des lithographes passionnés …!

reservations@a-mi.fr +33 2 38 33 22 67 http://a-mi.fr/

