JEMA 2022 : Portes ouvertes de l’atelier au Fil d’or La Châtre, 2 avril 2022, La Châtre.

2022-04-02 – 2022-04-03

La Châtre Indre La Châtre

Au fil d’or propose ses service pour restaurer des meubles d’époque. Le travail ce fait de manière traditionnelle.

Il y a 14 étapes pour restaurer une assise : sangle, ressort, pose toile forte, lacet, crin végétal, toile d’embourrure, point main, toile forte, lacet, crin animale, toile blanche, ouate, tissu, clous/passemanterie. Les portes-ouvertes seront l’occasion pour vous d’en apprendre plus sur le métier de tapissier et sur la restauration.

Vous découvrirez également la variété de fauteuils sur lesquels nous travaillons. Style Voltaire, Louis XVI, canapé Napoléon etc. Mais également la variété des travaux réalisés : réfection de housse pour coussin de canapé ou de fauteuils, création de décors de château, feston, bandeau et embrasse tapissier etc…

Portes ouvertes de l’atelier au fil d’or dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.

aufildor36@gmail.com +33 7 86 10 36 01

