Lors des JEMA 2022, sur tous les territoires et dans toutes les langues, les professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant raconteront leur passion d’une même voix, d’une même main, à l’unisson. Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, La SPL Alès Cévennes-Cévennes Tourisme et Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles se mobilisent pour les artisans d’art et pour vous faire découvrir les pépites du territoire. Du 31 mars au 3 avril, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer pour une immersion dans l’univers merveilleux d’artisans d’art passionnés ! Rendez-vous d’exception “exposition Rodolphe Huguet” Jeudi 31 mars à 15h30: Visite exceptionnelle pour un rendez-vous artistique Pour la première fois, c’est l’artiste qui fait visiter son exposition à Maison Rouge. Venez suivre ce rendez-vous exceptionnel ! Découvrez son travail, ses collaborations avec des artisans, Rodolphe Huguet vous expliquera son cheminement et ses choix. Cette visite particulière est réservée à 15 personnes et dure 1h30. Elle est gratuite, sur réservation. Réservation : maisonrouge@alesagglo.fr ou 04 66 85 10 48 Exposition : Carte blanche à Maison Rouge : Rodolphe Huguet 1er avril 22 au 21 aout 22 « Roro circus in Cévennes » Parc et jardin, collections permanentes et exposition temporaire, tous les espaces du musée sont investis et revisités par le regard poétique et décalé de cet artiste originaire de la région. Grâce à une démarche artistique ouverte à toutes les formes et à toutes les techniques (installation, sculpture, peinture, photographie), Rodolphe Huguet ne s’interdit rien. À travers ses expérimentations et ses explorations dans le monde de l’artisanat, il cherche à comprendre les techniques et les gestes, puis dévoie l’usage et le transforme en manifeste. Cette exposition est également le fruit d’une collaboration avec deux entreprises du territoire, Séricyne et la poterie Le Chêne vert, reconnues pour leur excellence, leur innovation et leur respect des traditions et des savoir-faire ancestraux, tout comme pour leur engagement dans la mise en valeur du patrimoine cévenol. Les samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h au RDC du musée :“Exposition des métiers d’art : nos mains à l’unissons » La SPL Alès Cévennes-Cévennes Tourisme et Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles coorganisent une exposition de savoir-faire au rez-de-chaussée du musée. Tout au long du week-end, une belle diversité de savoir-faire est mise en avant pour faire découvrir la richesse des talents cévenols. Une vingtaine d’artisans d’art du territoire seront présents pour des échanges privilégiés à travers des démonstrations, des ateliers, des conférences et du partage sous la thématique “nos mains à l’unissons”. Des rencontres exceptionnelles qui vous permettront de mieux comprendre ce qui se cache derrière les œuvres présentées. Vos démonstrations : – Eugénie Bal – Modeleuse, domaine du métal Eugénie Bal est créatrice de sculptures et mobiliers en acier de récupération. Passionnée par cette matière qui se déforme, se modèle, se tord, Eugénie laisse libre cours aux jeux d’équilibre les plus fous. A découvrir pendant le week-end : Atelier initiation soudure en extérieur. Pour les personnes qui souhaitent s’initier à la soudure, merci de prévoir des chaussures fermées et un pantalon. (Eviter les matières synthétiques). Dans la limite des places disponibles. Contact :https://www.eugenie-bal.com/ 1495 route départementale 59 30960 St Florent sur Auzonnet Tél. : 07 61 19 50 75 – Feu de tout bois, Marion Boulze – Créatrice de luminaire Marion Boulze réalise des luminaires en bois des Cévennes. Ces créations sont d’une très grande finesse pour laisser les rainures du bois raconter l’histoire de leur vie. Toutes ses lampes sont des pièces uniques et dégagent une lumière douce qui révèle une ambiance chaleureuse. A découvrir pendant le week-end : Diaporama commenté sur l’évolution du travail de l’artisane d’art. Contact :FACEBOOK: Feu de tout bois. 2 rue de la bergerie 35060 Saint Hilaire de Brethmas Tel : 06 16 67 27 50 – Serge Bruguière – Vannier Serge Bruguière est passionné par la vannerie, Il fabrique essentiellement des paniers et corbeilles. Avant d’en arriver au cœur du travail, la confection, le vannier sélectionne sa matière première. Originaire des Cévennes, Serge Bruguière affectionne particulièrement le châtaigner. Il transmet son savoir-faire à travers des formations. A découvrir pendant le week-end : – Partage des différents gestes pour la fabrication artisanale de la vannerie cévenole. Contact :La Croix Blanche 48160 St Martin de Boubaux Tél. : 06 62 23 77 14 – Sylvie De Marans – Santonnière Sylvie De Marans, santonnière alésienne est connue pour sa précision et la qualité de ses sujets. Elle réalise une grande diversité de santons en argile peints, qui donnent vie aux crèches depuis une vingtaine d’année. De la création du prototype, au façonnage de ses pièces, jusqu’à la vente, Sylvie aborde avec passion chaque facette de son métier de santonnière. A découvrir pendant le week-end : Démonstration de fabrication de santons et peinture. Contact :https://www.facebook.com/santonsylviedemarans/ 9 rue Guynemer 30100 Alès Tel : 04 66 30 50 51 – L’Assise, Frédérique Delmas Frédérique Delmas, tapissière d’ameublement rénove le mobilier ancien ou contemporain, elle s’attache à préserver la valeur patrimoniale des pièces confiées. Elle propose également la confection de coussins et de tentures raffinées. A découvrir pendant le week-end : Démonstration des étapes de la rénovation d’un fauteuil de manière traditionnel avec présentation des outils + matières d’œuvre. Contact :Route de St Jean du Gard, à côté de la poterie des Enfants de Boisset 30140 Anduze Tel : 06 15 94 18 28 – Hervé Descombes – Sculpteur Hervé Descombes réalise des sculptures en céramique dans un univers bien à lui, composé de personnages tendres aux regards profonds et d’animaux revisités avec plein de poésie et d’humour. Chaque sculpture est une pièce unique, modelée dans le souci du détail. Modeleur de formation, Hervé Descombes a débuté la sculpture pour lui et ses proches, mais très vite ce loisir est devenu une véritable passion. A découvrir pendant le week-end : Réalisation d’une sculpture Contact :https://www.instagram.com/hervedescombes Chemins des Bambous Quartier du moulin neuf 30160 Sauve Tel : 06 40 15 56 49 – Jean Etienne Gaumé – Santonnier d’art Jean-Etienne Gaumé conçoit des santons d’art à Alès. Il possède une formation d’autodidacte dans la sculpture et le moulage. Ses santons en argile moulés, et réalisés en pièces uniques ( entre 7,5cm à 8,4cm et 11cm à 16cm) sont d’une facture très minutieuse. Les costumes reproduits sont ceux d’Arles et du reste de la Provence, au XVIII ème et XIX ème siècle, et se font dans le respect de l’exactitude, tant dans la réalisation des modèles que dans la peinture des motifs. Ces derniers sont des reproductions de vieilles Indiennes de ces époques. Ces santons nous offrent un défilé de mode du costume Provençal, et nous font découvrir l’âme de ce pays. A découvrir pendant le week-end : Démonstration de décoration Contact :42 avenue Gaston Ribot 30100 Alès Tel : 06 98 41 27 43 – Maison GrandAdam – Jimmy Grandadam La Maison GrandAdam fabrique, dans les méthodes les plus traditionnelles de la maroquinerie, l’ensemble de ses articles en cuir à Florac en plein cœur du Parc National des Cévennes (découpage, teinture, assemblage, asticage et couture à la main sont faits en atelier) : ceintures, sacs, étuis ou autres projets sur mesure. Design, pureté et durabilité sont les maîtres mots tant des produits que de l’atelier ouvert à tous. A découvrir pendant le week-end : Présentation de la couture à la main et échanges sur les cuirs, leur fabrication, et les différentes façons de les travailler. Et aussi :Samedi et dimanche à partir de 16h00 (dans la limite des places disponibles) Atelier bracelet Contact :www.maison-grandadam.fr 31 avenue Jean Monestier 48400 Florac Trois Rivières Tel : 06 73 18 08 49 – Anaïs Leclere – Céramiste Anaïs Leclere est une spécialiste du grès et de la porcelaine. Ses pièces sont façonnées au tour. La céramiste consacre une grande partie de son travail à l’Art de la Table. Anaïs a créé ses propres recettes pour réaliser ses émaux et proposer exclusivement des pièces uniques. A découvrir pendant le week-end : De la terre au pot, ou les différentes étapes du façonnage d’une céramique Contact :www.lesateliersderouville.com Tel : 06 11 74 54 50 Pour aller plus loin, à 2min à pied de Maison Rouge : Pour rencontrer Matthias Pagnucco qui partage l’atelier d’Anaïs, n’hésitez pas à aller faire un tour à la boutique Autour du Feu, située au cœur de St Jean du Gard. Matthias est coutelier et ferronnier d’art. A découvrir pendant le week-end : Du métal au couteau, ou les différentes étapes du façonnage d’un couteau Contact :Autour du feu Place de la révolution 30270 St Jean du Gard Samedi 9h30-12h & 15h-18h – Dimanche 9h30-12h – Atelier Roger Muller – Fabrication et restauration de vitraux Roger Muller est un artiste explorant différents univers : peintre, dessinateur, sculpteur et vitrailliste. Son travail sur les vitraux est réalisé avec le même savoir-faire qu’à l’aube de cet art. L’artiste a même inventé un procédé permettant de supprimer les barres (vergettes) de rigidification qui peuvent défigurer certaines œuvres… A découvrir pendant le week-end : Démonstration de réalisation de vitraux Contact :12 Grand rue, Célas 30340 MONS Tel : 06 30 93 10 01 – Cartons Patte D’F – Meubles et objets de décoration en carton Fanny Pelletier travaille le carton de récupération pour créer des œuvres uniques et colorés. Du bijou à la création de luminaire en passant par la conception de meubles, Fanny Pelletier compile son savoir-faire avec une démarche engagée en matière de respect de l’environnement et de l’humain. A découvrir pendant le week-end : Démonstration de création d’un luminaire Contact :www.cartons-patte-df.com 1223 route de Quissac 30140 TORNAC Tel : 06 84 56 34 23 – Florence Portefaix – Créatrice de luminaire C’est dans son atelier à Tornac à la porte des Cévennes que Florence Portefaix crée des luminaires avec de précieux papiers artisanaux. Papiers façonnés à partir de Murier pour le papier Coréen(hanji) ou de Daphné ou lokta pour le papier Népalais. Cette matière végétale légère et d’apparence fragile est très résistante et elle sublimée par la lumière en jouant avec la transparence ou l’opacité, les motifs et les couleurs. Du sol au plafond et pour tous les intérieurs, ses lampes sur mesure se déclinent en lampadaire, lampes à poser, suspensions, appliques…toutes poétiques, uniques et colorées. A découvrir pendant le week-end : Démonstration : création d’une suspension. CONTACT :903 chemin de la Molière 30140 Tornac Tel : 06 62 71 12 73 www.florenceportefaix.com – Poterie le Chêne Vert – Fabricant du Vase d’Anduze Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en 2010 et porteuse du titre Artisan d’Art délivré par la CMA du Gard en 2017, la poterie le Chêne Vert crée et fabrique à l’ancienne les célèbres Vases d’Anduze, jarres provençales, objets de décoration et pots contemporains. Le tournage à la corde est l’une des spécialités de cet atelier. Cette technique, très ancienne, est utilisée pour des réalisations exceptionnelles de très grandes pièces. A découvrir pendant le week-end : Démonstration de tournage à la corde assurée par les artisans Abdel El Asri et Alain MaletEt aussi :Dimanche 3 avril à 16h00, performance de Rodolphe Huguet : Lors de sa résidence artiste en entreprise à la poterie le Chêne Vert, Rodolphe Huguet s’est passionné pour la technique du tournage à la corde. Il a créé une série de pots qui sont présents dans son exposition et vous montrera leur génèse. CONTACT :www.poteriedanduze.com Route d’Alès 30140 Boisset & Gaujac Tel : 04 66 61 70 24 – Ali Salem – Travail du bronze, de la céramique et de la cire : Ali Salem est Diplômé des Beaux-Arts d’Alexandrie et consacre son travail à l’art de la céramique et du bronze. Passionné par le travail de la terre, de la cire, du béton, de l’acier et du bronze, il est spécialiste des œuvres monumentales. Il crée des sculptures pour orner aussi bien les parcs et les places publiques que les salons particuliers. A découvrir pendant le week-end : Démonstration sur la cire perdue avec participation du public Démonstration de la réalisation de patine à chaud sur le bronze CONTACT :https://www.salembronze.com/ 1091 Avenue des Maladreries 30100 Alès Tel : 06 24 13 48 36 – Valérie Siksik – Corseterie Valérie Siksik est corsetière. Cette couturière spécialisée conçoit et réalise des corsets en prêt à porter et sur mesure. Chaque création est unique et le fruit d’un échange avec la personne qui va le porter. Valérie a le sens du détail et permet à ses créations de mettre en valeur les courbes féminines. A découvrir pendant le week-end : Création d’un corselet CONTACT :1163 avenue Jean Moulin 30380 St Christol les Ales Tel : 06 20 34 67 06 – Quand la plante devient papier – Sandrine Tintignac – Papetière Sandrine Tintignac réalise des tableaux à partir de paille, d’iris, de fougères, de tilleul… L’artisane d’art propose une gamme de textures surprenantes à travers une exploration tactile qu’elle aime partager et transmettre. A découvrir pendant le week-end : Démonstration “comment réaliser un tableau à partir de plantes et de papier ?” CONTACT :2747 rte d’Alès Blateiras 30140 Générargues Tel : 04 66 52 94 84 ou 06 19 41 15 56 Vos conférences : Emmanuelle Dupont, brodeuse et designer textile Emmanuelle Dupont explore l’univers du textile depuis 2003. Elle concentre ses recherches textiles autour de l’expérimentation sensible, visuelle et tactile, en utilisant les points de broderie à l’aiguille et en élaborant des techniques contemporaines. La singularité de son travail est caractérisée par sa liberté dans le choix et l’utilisation des matériaux naturels, toujours avec un profond respect pour la matière et pour les techniques employées. Samedi 2 avril à 11h00 : Conférence » L’Art en Broderie et broderie d’art » Quand la broderie médiévale dialogue avec la broderie contemporaine Qu’est-ce que la broderie ? Art ou métier d’art ? Tradition ou innovation ? Savoir-faire ou faire savoir ? Points par points, le fil et l’aiguille ne cessent de raconter, de transmettre. La broderie est un vecteur. Elle s’inscrit dans un contexte social et politique, historique et contemporain. Elle explore, elle exprime, elle prend parti, au fil du temps… CONTACT :emmanuelle-dupont.com 5 chemin du pavillon 30170 Saint Hippolyte du fort Tel : 06 82 03 03 80 A découvrir pendant le week-end : Brodissime Deux artistes françaises : Emmanuelle Dupont, designer textile – brodeuse et Emmanuelle Shulman, plasticienne textile – illustratrice. Ces deux artisanes d’art ont le désir en associant leurs compétences professionnelles et pédagogiques, de créer et développer une activité́ à la fois de vente de modèles de kits de broderie en séries limitées, inscrite dans les tendances du « slow life » et du « fait main », mais aussi de vente d’objets brodés merveilleusement poétiques et artistiques pour la maison, la déco et la mode ; le tout imaginés et conçus au sein de leur atelier dans le Gard et produits localement à partir de ressources de qualités, sous un label 100% Français et UE et éco-responsable. J’indigo – Rencontres textiles Sylvie Fournier Au carrefour des passions pour le voyage, le tissu et la nature se trouvent l’impression textile à la planche et les couleurs naturelles. Les tissus imprimés et teints par Sylvie Fournier racontent son apprentissage à la source -au Rajasthan- de techniques ancestrales et sa fascination pour les plantes qui l’entourent ici dans les Cévennes. Dimanche 3 avril à 11h00 : Conférence : Les tissus imprimés de l’Inde du nord L’Inde est souvent associée aux couleurs éclatantes de ses étoffes, de ses saris. Pourtant la richesse des textiles indiens est bien plus vaste et complexe. Si les tissus imprimés du nord de l’Inde alimentent depuis des siècles un imaginaire européen en quête d’exotisme, s’ils sont aujourd’hui une manifestation d’un certain renouveau de l’artisanat, ils jouent pour la population indienne un rôle essentiel : ils sont savoir-faire ancestraux, enjeux économiques et avant tout langage social. CONTACT :http://jindigo.fr 7 rue Lafare 30100 Alès Tel : 07 60 25 34 95 *Infos pratiques :- Rendez-vous du 31 Mars au 03 Avril 2022- Où? : Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles – Quand ? : 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h- Tarif musée (l’exposition temporaire est comprise) : Entrée 8€ tarif plein – 4€ tarif réduit – Gratuit – de 12 ans – Tarif spécial JEMA : Tout au long du week-end “Nos mains à l’’unissons”, l’accès à la salle du rdc est GRATUIT- Informations complémentaires et inscriptions auprès de Maison, par téléphone au 04 66 85 10 48, ou auprès de Cévennes Tourisme, par téléphone au 04 66 52 32 15Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur

