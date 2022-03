JEMA � L’Echoppe Art’isanale Issoire Issoire Catégorie d’évènement: Issoire

JEMA � L’Echoppe Art’isanale Issoire, 1 avril 2022, Issoire. JEMA à L’Echoppe Art’isanale Issoire

2022-04-01 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-03 18:30:00 18:30:00

Issoire Puy-de-Dôme Issoire Puy-de-Dôme Les 14 artisans d’Art de l’Échoppe sont mis à l’honneur pendant les Journées Nationales des Métiers d’Art. 3 journées ou le travail des ces talentueux artisans sera expliqué et mis en avant. auvergne.artisanale.artistique@orange.fr +33 6 63 95 92 06 https://www.facebook.com/Echoppe.artisanale Issoire

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégorie d’évènement: Issoire Autres Lieu Issoire Adresse Ville Issoire lieuville Issoire Departement Puy-de-Dôme

Issoire Issoire Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issoire/

JEMA � L’Echoppe Art’isanale Issoire 2022-04-01 was last modified: by JEMA � L’Echoppe Art’isanale Issoire Issoire 1 avril 2022 Issoire

Issoire Puy-de-Dôme