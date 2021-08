Jell-oO Jeu du Mail, 7 septembre 2021, Pamiers.

Jell-oO

Jeu du Mail, le mardi 7 septembre à 19:30

Jell-oO est le fruit d’une collaboration dans lequel les artistes composent, arrangent et écrivent les textes à deux avec l’envie de véhiculer l’émotion à travers ce qui est authentique, sincère et profondément sensible. Johanna Luz et Vincent Barrau, deux musiciens chanteurs au talent immense et d’une extrême générosité. Leurs compositions Pop Folk aux harmonies ciselées révèlent les deux personnalités marquantes de ce duo. Leurs textes sont une narration poétique du quotidien, portés par une musique acoustique et chaleureuse dont l’univers évolue aux croisements de leurs parcours respectifs, assortie des couleurs du jazz, de la richesse de métissages de styles qui leurs sont chers (pop, folk, soul). Le fil conducteur de ces créations est la voix, leurs deux voix, en lead ou en chœur.

Gratuit

Soirée d’ouverture avec le duo Jell-oO

Jeu du Mail 2 chemin de Palaich 09100 Pamiers Pamiers Ariège



2021-09-07T19:30:00 2021-09-07T20:30:00