JELANI BLACKMAN | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

prévente : 17€*

sur place : 20€

Élevé dans l’ouest de Londres, scolarisé dans le sud-ouest et le nord et maintenant basé dans l’est, on peut affirmer que le creuset culturel de Londres est une source inépuisable de talents caméléons, comme Jelani Blackman qui a été fortement influencé par la soul, le RnB et le Grime, omniprésent à l’époque. Ce mélange d’influences musicales se retrouve dans sa musique, mêlant le dur et le doux, le sombre et le clair.

Ayant commencé à jouer du saxophone à l’âge de 9 ans et écrit ses premières mesures alors qu’il était adolescent à Ladbroke Grove, la musique a été une constante dans sa vie. En sortant des EP et des mixtapes depuis 2016, Blackman a collaboré au fil des années avec Fred Gibson (Fred Again), Gorillaz, Wolf Alice, Burna Boy, Ghetts et Fraser T. Smith, affinant sa boîte à outils lyrique et sa vaste gamme , une approche sonore fluide tout en se faisant un nom comme l’une des voix les plus originales d’une scène britannique en plein essor, et bien sûr en devenant viral sur COLORS.

« J’ai pris mon temps et c’est une grande chance. J’ai pu faire les choses à ma manière, à mon rythme et continuer à travailler avec des gens incroyables. »

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



