Jekyll Wood, 5 août 2022, .

Jekyll Wood

2022-08-05 20:30:00 – 2022-08-05

Derrière une apparence ordinaire, seul sur scène avec ses guitares et ses machines à voyager dans le son, se cache pourtant une réalité bien plus complexe… Prodige du looper, il a déjà joué pour les premières parties de M, Keziah Jones, Lilly Wood and the Prick.

Après plus de 300 concerts et un an d’auto-confinement en studio, Jekyll Wood est de retour avec son nouvel album en 2022: le début d’un road-trip intimiste,

un voyage électroacoustique dans un univers personnel où il laisse sa propre empreinte digitale/numérique. Il nous transporte à la croisée du rock et de la pop progressive, marqué par des riffs implacables de guitare acoustique

aux sonorités folk évoquant Steven Wilson, Ben Howard ou Keziah Jones et un travail d’orfèvre sur les arrangements qui est désormais sa signature.

Concert de Jekyll wood, musicien multi-instrumentaliste Tourangeau de 33 ans, proposé dans le cadre d’un ‘été au Blanc.

culture.leblanc@gmail.com +33 2 54 28 36 36 http://www.ville-leblanc.fr/

Derrière une apparence ordinaire, seul sur scène avec ses guitares et ses machines à voyager dans le son, se cache pourtant une réalité bien plus complexe… Prodige du looper, il a déjà joué pour les premières parties de M, Keziah Jones, Lilly Wood and the Prick.

Après plus de 300 concerts et un an d’auto-confinement en studio, Jekyll Wood est de retour avec son nouvel album en 2022: le début d’un road-trip intimiste,

un voyage électroacoustique dans un univers personnel où il laisse sa propre empreinte digitale/numérique. Il nous transporte à la croisée du rock et de la pop progressive, marqué par des riffs implacables de guitare acoustique

aux sonorités folk évoquant Steven Wilson, Ben Howard ou Keziah Jones et un travail d’orfèvre sur les arrangements qui est désormais sa signature.

@Philippe Dubois

dernière mise à jour : 2022-06-02 par