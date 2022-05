Jehnny Beth + Fotomatic le 7 juin au Metronum Le Metronum, 7 juin 2022, Toulouse.

Jehnny Beth + Fotomatic le 7 juin au Metronum

Le Metronum, le mardi 7 juin à 20:00

JEHNNY BETH ———– ### (rock / post-punk) **Leadeuse électrisante de Savages, Jehnny Beth sera en concert événement le 7 juin au Metronum, pour l’un de ses rares passages en France cette saison !** Que ce soit en tant que musicienne, actrice ou écrivaine, Jehnny Beth défie les conventions, son public — et elle-même. Son inlassable détermination à repousser les limites s’est d’abord fait connaître pendant qu’elle faisait partie de Savages, dont les albums acclamés Silence Yourself (2013) et Adore Life (2016) ont apporté une secousse d’énergie féminine sans compromis au post-punk ainsi qu’à la scène rock britannique des années 2010. Lorsque ce groupe a fait une pause, les horizons de Jehnny Beth se sont élargis. Son premier album le virulent et sexuellement libéré To Love Is to Live, sorti en 2020, a ajouté des touches de jazz, de musique industrielle et de mélancolie à son répertoire, tandis que son jeu d’actrice, ses livres et ses collaborations, comme Utopian Ashes (2021) avec Bobby Gillespie de Primal Scream, ont prouvé qu’elle pouvait être tout aussi provocante et fascinante quel que soit le support utilisé. Vidéo : [[https://www.youtube.com/watch?v=sUQCBCJkG5Y](https://www.youtube.com/watch?v=sUQCBCJkG5Y)](https://www.youtube.com/watch?v=sUQCBCJkG5Y) FOTOMATIC ——— ### (power post-punk) Entre morceaux bruts et haletants hérités du punk 77, powerpop ultra énergique et compositions new wave à l’atmosphère post-moderne, le power trio toulousain n’a pas le temps de tergiverser dixit Gonzaï. Scandés sur le fil au bord d’un précipice, les textes de Laura sont introspectifs, féministes et désabusés. Elle fait fondre ses mediators de manière frénétique au contact des cordes. Les suites d’accords barrés prennent aux tripes, alors que les nappes de clavier filent un coup de froid. Lignes de basse façon scie sauteuse et rythmique monolithique implacable tendue à l’extrême finissent de délivrer un post-punk minimaliste et sans concession. En live, l’atmosphère est dense comme aux prémices d’un orage. Lorsque la foudre frappe, attention aux eye-contacts venimeux de la chanteuse ; vous pourriez être transformé.e.s en pierre. La pluie est battante, la catharsis est totale ; chaque concert est un crash-test. Vidéo : [[https://www.youtube.com/watch?v=yfhku9UDBBg](https://www.youtube.com/watch?v=yfhku9UDBBg)](https://www.youtube.com/watch?v=yfhku9UDBBg) ━━━━ Le Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Ligne métro B arrêt Borderouge. Billetterie (16/20 €) [[https://metronum.festik.net/jehnny-beth/1](https://metronum.festik.net/jehnny-beth/1)](https://metronum.festik.net/jehnny-beth/1) Bar & restauration sur place Vestiaire à disposition

Billetterie : https://metronum.festik.net/jehnny-beth/1

Attention événement ! Jehnny Beth (post-punk), leadeuse électrisante de Savages, sera en concert le 7 juin au Metronum. Unique passage dans le sud de la France cette saison !

