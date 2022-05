JEHNNY BETH

2022-06-07 20:00:00 – 2022-06-07 23:59:00 16 EUR 16 20 Que ce soit en tant que musicienne, actrice ou écrivaine, Jehnny Beth défie les conventions, son public — et elle-même. Rock / post-punk

Attention événement ! Jehnny Beth (post-punk), leadeuse électrisante de Savages. Unique passage dans le sud de la France cette saison ! Que ce soit en tant que musicienne, actrice ou écrivaine, Jehnny Beth défie les conventions, son public — et elle-même. dernière mise à jour : 2022-04-13 par

