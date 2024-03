Jeff Mills Makoto San Théâtre Antique Arles, jeudi 11 juillet 2024.

Jeff Mills Makoto San Théâtre Antique Arles Bouches-du-Rhône

Le roi de la techno Jeff Mills et le quatuor masqué Makoto San viennent faire danser le Théâtre Antique à l’occasion de la 29e édition des Suds, à Arles.

D’un côté nous avons le légendaire Jeff Mills accompagné des brillants Jean-Phy Dary et Prabhu Edouard. Elégamment construite, leur musique qui défie toute tentative de classification de genres est une longue longue transe savamment improvisée ! C’est en maîtres-artisans d’une ensorcelante techno-jazz-électro-funk-afrodisiaque que les musiciens de ce trio époustouflant conversent ; chacun jouant aussi bien avec ses instruments et les machines qu’au fil de ses ressentis. En une subtile profusion de styles, ils créent avec le public un égrégore de consciences évoquant et convoquant mille ailleurs qui laisseront sans répit les corps ravis par cette expérience cathartique !

Lancé initialement avec le batteur nigérian Tony Allen, créateur regretté de l’afrobeat, le second volet du projet Tomorrow Comes The Harvest se poursuit avec ce même goût de la fusion solaire. S’il porte la magistrale griffe musicale de Jeff Mills – figure emblématique d’une techno politique née dans les ghettos noirs de Detroit avec son collectif Underground Resistance –, il s’adjoint les performances non moins remarquables du pianiste-claviériste jazz Jean-Phi Dary et de Prabhu Edouard aux tablas et voix.



Pour continuer cette belle soirée, Makoto San vous plongera dans un délirium de rythmes pour vous faire vivre une expérience techno électro-acoustique des plus originale ! Sur une scène envahie par un instrumentarium impressionnant composé de lames de bambous venus d’Asie ou des régions tropicales d’Amérique, de marimbas, d’angklungs (instruments à vent indonésiens), de percussions (taikos japonais, gender indonésiens au son métallique) quatre individus masqués s’avancent… Purs produits du Conservatoire passés par le Bamboo Orchestra de Marseille du maître Makoto Yacubi dont ils ont dévoyé l’héritage ascétique, ces parias resteront anonymes pour organiser leur trahison à coups de reverb’, de beats stroboscopiques et de musique électronique répétitive, dans la lignée d’un Steve Reich. Avec un sens aigu de la performance scénique et une parfaite maîtrise autant mélodique que rythmique, ils réussissent à transcender l’inquiétante étrangeté qu’ils produisent en une transe spirituelle dansante ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 21:30:00

fin : 2024-07-11 23:45:00

Théâtre Antique Rue De la Calade

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@suds-arles.com

L’événement Jeff Mills Makoto San Arles a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme d’Arles