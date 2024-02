JEFF MILLS – JEFF MILLS avec JEAN-PHI DARY & PRABHU EDOUARD THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles, jeudi 11 juillet 2024.

JEFF MILLS avec JEAN-PHI DARY & PRABHU EDOUARD – USA–France–IndeTomorrow Comes The HarvestElégamment construite, leur musique qui défie toute tentative de classification de genres est une longue longue transe savamment improvisée ! C’est en maîtres-artisans d’une ensorcelante techno-jazz-électro-funk-afrodisiaque que les musiciens de ce trio époustouflant conversent ; chacun jouant aussi bien avec ses instruments et les machines qu’au fil de ses ressentis. En une subtile profusion de styles, ils créent avec le public un égrégore de consciences évoquant et convoquant mille ailleurs qui laisseront sans répit les corps ravis par cette expérience cathartique !Lancé initialement avec le batteur nigérian Tony Allen, créateur regretté de l’afrobeat, le second volet du projet Tomorrow Comes The Harvest se poursuit avec ce même goût de la fusion solaire. S’il porte la magistrale griffe musicale de Jeff Mills – figure emblématique d’une techno politique née dans les ghettos noirs de Detroit avec son collectif Underground Resistance –, il s’adjoint les performances non moins remarquables du pianiste-claviériste jazz Jean-Phi Dary et de Prabhu Edouard aux tablas et voix.

Tarif : 30.20 – 44.50 euros.

Début : 2024-07-11 à 21:30

THEATRE ANTIQUE- ARLES BOULEVARD DES LICES 13200 Arles 13