JEFF BOUDREAUX INVITE ERIK DEUTSCH & VICTORIA REED Le Baiser Salé, 16 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 avril 2022

de 21h30 à 00h00

payant

Ce magnifique plateau d’artistes nous réserve une belle soirée de jazz qui fait vibrer, qui fait voyager, et où l’on sort d’un concert avec le plein d’énergie et d’émotion.

Batteur et percussionniste Néo-Orléanais installé à Paris depuis 25 ans, Jeff Boudreaux a à son actif des milliers de concerts. Artiste prestigieux, il rencontre son succès à travers une grande variété de styles et crée des liens communs entre le jazz, le ragtime, le hip-hop et le rap. Au cours de sa carrière, il partage la scène avec des musiciens tels que Terrence Blanchard, Etienne Mbappé, Mario Canonge, George Porter, Dionne Warwick, Francoise Hardy…

Pour cette soirée exceptionnelle, Jeff Boudreaux invite le claviériste Erik Deutsch, sélectionné en 2020 dans le top 5 des nouveaux claviers et qui mêle jazz, funky, r&b, fusion. Et la chanteuse de blues/folk Victoria Reed à la voix remarquable, qui n’est autre que la fille du célèbre saxophoniste Alto Reed !

ERIK DEUTSCH claviers

VICTORIA REED voix

ROBBY MARSHALL sax

MIKE CLINTON basse

JEFF BOUDREAUX batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Concert;Musique;Spectacle musical

Date complète :

2022-04-16T21:30:00+01:00_2022-04-16T00:00:00+01:00