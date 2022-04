Jefe Tour – Ninho, 21 avril 2022, .

Jefe Tour – Ninho

2022-04-21 – 2022-04-21

42 47 Artiste à la carrière d’or, de platine et de diamant, Ninho est la personnalité de tous les records. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, 1 milliard de streaming et recordman des certifications, il revient avec un nouvel album et une tournée qui s’annoncent à son image : grandioses !



Rendez-vous dans toute la France et à Lille le 04 juin 2022 au Stade Pierre-Mauroy ainsi que le 10 septembre 2022 à Paris La Défense Arena !

Rendez-vous au Dôme de Marseille le 21 avril 2022.

