JEF NEVE That Old Feeling DE ROMA, 20 mai 2023, BORGERHOUT.

JEF NEVE That Old Feeling DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 20:00 (2023-05-20 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Een goeie fles wijn, lekker eten, onder vrienden, wat kaarslicht erbij… kortom gezelligheid en alles wat het leven de moeite waard maakt. Dát is That Old Feeling, het nieuwe album dat Jef Neve en zijn band aan u voorstellen. Bekende en minder bekende songs passeren, naast eigen werk natuurlijk, de revue op That Old Feeling. Van Damien Rice tot Marvin Gaye en Paul Simon, op de plaat ingezongen door een schare ongelofelijk straffe zangers en zangeressen (o.a. Madeleine Peyroux, Trijntje Oosterhuis, Johnny Manuel en de geweldige Joss Stone). Live in De Roma wordt dit op een fantastische manier vertolkt, met de weergaloze zangeres Mo (Monique Harcum, VS/BE) en haar collega met de warmste stem Sam Merrick (VK). Doe daarbovenop nog een straffe ritmesectie: Nathan Wouters op bas, Jens Bouttery op drums en Teus Nobel, de muzikale broer van Jef, op trompet. Laat die bende aangestuurd worden door de man wiens vuur en passie uit de piano spat, en u zal snel verstaan wat er met That Old Feeling bedoeld wordt.

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

