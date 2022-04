JEF au Fort des Dunes leffrinckoucke, 23 avril 2022, Leffrinckoucke.

JEF au Fort des Dunes

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à leffrinckoucke

10h – 12h30 et 14h – 17h30 A l’occasion des Journées des espaces Fortifiés 2022, le tarif du circuit complet de visite passe à 5€/adulte et 2,50€/enfant et étudiant. “Venez découvrir nos 600 m² de scénographie retraçant l’histoire du Fort et de son territoire et profitez d’un circuit extérieur verdoyant, d’une vue panoramique sur la Mer du Nord, d’une salle reconstituant le bureau du Général Jans sen en 1940 et de la boulangerie datant du XIXème siècle, qui sera exceptionnellement ouverte.” Sur ce circuit vous aurez également la chance de rencontrer les 2 invitées du week-end : Kacha et Nivea, deux belles ânesses de la Ferme des Ânes (présence des ânes ses soumise aux conditions météo). Informations au 03 28 29 13 17 Ou par mail: fort-des-dunes@ville- leffrinckoucke.fr

tarif réduit

Découvrez la nouvelle scénographie en tarif réduit au Musérial du Fort des Dunes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T17:30:00