Programme des Journées des espaces fortifiés des Hauts-de-France Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer, Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022: Ø Visite guidée : L’église Saint-Nicolas d’Ecques Samedi 23 avril à 18h Poussez les portes de l’église Saint-Nicolas d’Ecques et découvrez l’histoire singulière de ce monument dont les premiers éléments fortifiés sont apparus en 1554. Rdv devant l’église d’Ecques. Durée : 1h. Tout public. Gratuit. Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51. Ø Balades en poney guidées : Les anciennes fortifications de Saint-Omer Dimanche 24 avril de 10h30 à 12h et de 14h à 17h A pied pour les adultes et à dos de poneys pour les enfants, suivez le guide et partez à la découverte des anciennes fortifications de Saint-Omer encore présentes dans le jardin public. Rdv à l’entrée du jardin public de Saint-Omer, allée des glacis. Départs toutes les 30 minutes. Durée : 20 minutes. Tout public. Gratuit. Tickets à retirer sur place le jour-même. Renseignements au 03 21 98 08 51. Ø Jeu familial : S’amuser avec les fortifications Dimanche 24 avril entre 14h et 17h Venez à la Maison de l’Archéologie et jouez, en famille, à un jeu de l’oie qui vous révélera les secrets pour bien défendre une ville fortifiée. Rdv à la Maison de l’Archéologie, 6, place de la Morinie à Thérouanne. Tout public. Gratuit. Renseignements au 06 43 85 15 47. Ø Escape game : Mystère dans les fortifications Samedi 23 avril à 14h, 15h et 16h Il paraît qu’une clé universelle permet d’ouvrir l’ensemble des espaces fortifiés des Hauts-de-France. Seulement, un richissime anglais souhaite s’en emparer. Vous avez 30 minutes pour la retrouver avant lui. Rdv salle de la poterne, jardin public de Saint-Omer (côté jardin à la française). Durée : 30 minutes. Tout public à partir de 6 ans. Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51. Gratuit.

Programme du Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer

