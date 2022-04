JEF à Condé sur l’Escaut conde-sur-l’escaut Condé-sur-l'Escaut Catégories d’évènement: Condé-sur-l'Escaut

S A M E D I 2 3 A V R I L 2 0 2 2 Amateurs de voyages auditifs et sensoriels…. En compagnie du musicien Maximien Aldebert Siestes Sonores : *De 15h à 15h45 et *De 16h30 à 17h15. (maximum 15 personnes ) RDV à la Médiathèque Inscription au: 03 66 22 21 41 Visite Guidée: -14h30, réalisée par l’office de Tourisme de Valenciennes Inscriptions au 03 66 22 21 41. Siestes Sonores et fortifications conde-sur-l’escaut conde-sur-l’escaut Condé-sur-l’Escaut Nord

