du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Boulogne-sur-Mer

Samedi 23 avril et dimanche 24 avril 15h. *La promenade des remparts : Une découverte de la promenade haute des rempart s qui vous fait traver ser plus de 2000 ans d’hi s toire en un tour ! *Rdv dans la cour du château. *Gratuit *Sur réservation au 03.91.90.02.95 Samedi 23 avril et dimanche 24 avril 15h. *Du haut du beffroi : Prenez une grande respiration et c’est parti pour l’ascension du beffroi de Boulogne, bien classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. *Rdv dans le hall de la mairie. *Gratuit *Sur réservation au 03.91.90.02.95 A cette occasion, une exposition intitulée « L ’invention du Patrimoine mondial » proposée par la DRAC Hauts-de-France sera proposée dans le hall de l’hôtel de v ille du 12 avril au 1 mai. Visites, exposition, Promenades et Beffroi Boulogne-sur-Mer Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

