JEF à Bergues bergues Bergues Catégories d’évènement: Bergues

Nord

JEF à Bergues bergues, 23 avril 2022, Bergues. JEF à Bergues

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à bergues

TRAMWAY TOURISTIQUE Balade commentée de 30 min à bord d’un tram sur roues (reconstitution des années 1900). Découverte de l’Histoire et du Patrimoine de la ville. Attention, aucun commentaire sur le film. Tarif spécial : 3.00 € Samedi : 10h30 – 11h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 Dimanche : 10h30 – 11h30 – 15h30 – 16h30 BEFFROI Découvrez le Beffroi de Bergues après deux ans de travaux. Les salles de la tour abritent désormais un centre d’interprétation sur Bergues, le carnaval, les beffrois et le carillon. Visite libre et gratuite LES VISITES GUIDÉES DES REMPARTS Départ du beffroi / Gratuit Samedi à 15h00 Dimanche à 15h30 CONCERTS DE CARILLON (par Jacques MARTEL, carillonneur de Bergues) Samedi de 15h00 à 17h00 Dimanche de 15h30 à 17h30 Office de Tourisme des Hauts de Flandre Beffroi Place Henri-Billiaert, 59380 BERGUES 03 28 68 71 06 [http://www.ot-hautsdeflandre.fr](http://www.ot-hautsdeflandre.fr) Visites Tramway et concerts bergues Bergues Bergues Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bergues, Nord Autres Lieu bergues Adresse Bergues Ville Bergues lieuville bergues Bergues Departement Nord

bergues Bergues Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergues/

JEF à Bergues bergues 2022-04-23 was last modified: by JEF à Bergues bergues bergues 23 avril 2022 Bergues bergues Bergues

Bergues Nord