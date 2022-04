JEF à Aire sur la Lys aire sur la lys Aire-sur-la-Lys Catégories d’évènement: Aire-sur-la-Lys

Samedi 23 : (à 15h) Les ves tiges des fortifications . Sur les pas des assaillants Dimanche 24 : (à 15h) Miracle à la chapelle ! La résurrection de la cité fortifiée et de ses remparts Les rendez-vous de ces visites guidées auront lieu au Bailliage (Pôle d’information Touristique d’Aire-sur-la-Lys) à 15h.Départ sur les lieux de visites avec le guide. A découvrir: l ‘ Escape Game itinérant des espaces fortifiés des Haut s -deFrance ! ==> dimanche 24 avril à 10h et à 14h Plus d’informations: Pôle d’information touristique Aire-sur-la-Lys 03.21.11.96.12 Visites Guidées et Escape Game aire sur la lys aire sur la lys Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais

