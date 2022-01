JeDII – Percez le brouillard : choisissez l’adaptation continue pour relever vos challenges ! H7 – Lieu Totem, 24 février 2022, Lyon.

Les Jeudis de l’Innovation IRIIG, aussi appelés « JeDII », sont des conférences organisées tous les 15 jours par IRIIG et ses partenaires. À l’origine destinées aux étudiants IRIIG et aux start-ups du H7, elles sont désormais ouvertes au public. JeDII – Percez le brouillard : choisissez l’adaptation continue pour relever vos challenges ! ——————————————————————————————— **24 février 2022 – 18h30 – Conférence** Animée par [**Camille Flex**](https://www.linkedin.com/in/cflex/?originalSubdomain=fr), Fondatrice & DG chez [Sagitao](https://www.sagitao.fr/) Jeudi 24 février IRIIG organise une nouvelle conférence JeDII. Nous serons ravis de vous accueillir au H7, à Lyon Confluence pour participer à la conférence « Percez le brouillard : choisissez l’adaptation continue pour relever vos challenges ! » animée par [Camille Flex](https://www.linkedin.com/in/cflex/?originalSubdomain=fr), Fondatrice & DG chez [Sagitao](https://www.sagitao.fr/). Bien malin celui qui saurait prédire avec certitude les prochains mois ! La seule chose dont on soit sûr aujourd’hui, c’est que l’on ne sait pas grand-chose et que l’inconnu bat en force. Pour autant, cette visibilité réduite doit-elle nous conduire à subir, à vivre au ralenti, à repousser nos décisions, à remettre nos projets à des lendemains plus dégagés ? Stop au gâchis, nous n’avons qu’une vie ! Qu’attendez-vous ? L’incertitude peut permettre des percées spectaculaires pour peu que l’on soit prêt à remettre en cause ses idées fixes et changer ses processus mentaux. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des approches concrètes et innovantes à prendre en main pour réussir vos challenges et projets quand tout est flou autour de vous. Cette conférence a pour objectif de vous faire expérimenter un mix de ces approches qui nous tiennent à cœur (et qui font fureur chez nos clients !) : routines d’(auto)coaching, co-développement, katas d’amélioration, effectuation, et d’autres encore – surprise… AGIS, APPRENDS, ADAPTE – voici la devise [Sagitao](https://www.sagitao.fr/), on vous attend ! Tour à tour fonctionnaire territoriale, consultante au sein d’un cabinet de conseil Big 4, manager transformation en entreprise de service, alternante en usine et aujourd’hui entrepreneure, [Camille Flex](https://www.linkedin.com/in/cflex/?originalSubdomain=fr) a expérimenté la force du challenge tout au long de son parcours. Souhaitant transmettre l’énergie et la richesse de ses apprentissages, elle a créé [Sagitao](https://www.sagitao.fr/) pour aider les entreprises et individus à lever leurs blocages et avancer en autonomie grâce à de bons mindsets et de bons processus. Avec son équipe, ses partenaires chercheurs et institutionnels, elle s’attache à accélérer les prises de décision et le passage à l’action de ses clients via des parcours hybrides mixant coaching individuel, co-développement, facilitation de chantiers de progrès, ateliers et formations. **Vous aimez les surprises ? Inscrivez-vous !** Plus d’informations sur : [[https://www.sagitao.fr](https://www.sagitao.fr)](https://www.sagitao.fr) #WeAreIRIIG #Innovation #Technologie #Conférence #Ecosystème #Croissance #JeDII

