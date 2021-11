JeDII – la recherche de la valeur cachée : invitation à coopérer H7 – Lieu Totem, 2 décembre 2021, Lyon.

### Conférence animée par **Jean-Baptiste Hibon**, Président Fondateur Congrès Nouvelle Ère. Également acteur majeur du monde du handicap et de la dépendance en France, psychosociologue, formateur et conférencier professionnel reconnu. **Jean-Baptiste Hibon** est, depuis 2017, l’initiateur du Congrès Nouvelle Ère qui, dès sa première édition, a rassemblé à Lyon plus de 500 participants. Il a été sollicité pour rejoindre le comité de pilotage, de la 5ème **Conférence Nationale du Handicap.** La participation à ce comité de pilotage est une véritable reconnaissance de l’intérêt et de la pertinence de la démarche « Nouvelle Ère » au niveau national. Jean-Baptiste Hibon est également membre du groupe de travail « politique emploi handicap » du **MEDEF** national, du conseil d’administration de l’**ONG « Handicap International »** et de l’**UCANSS** (Union des caisses de Sécurité sociale). Handicapé moteur depuis la naissance, **Jean-Baptiste Hibon** possède une vision originale et unique du handicap et de l’inclusion des personnes porteuses de handicap. Il a su développer, à partir de cette fragilité avec laquelle il a toujours composé, des solutions concrètes qu’il souhaite partager largement en créant ce mouvement **« Nouvelle Ere »** qui a vocation à fédérer, autour de cette vision, toutes les personnes de bonne volonté qui en partagent les valeurs. **Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort !** Ambition tout à fait louable quand nous savons que l’être humain est à la recherche de la première place qu’il a perdue à la naissance. Mais à quel prix ? Quand la fragilité vient gripper le système, l’apparence devient rapidement un frein à cette course effrénée. ### Comment trouver une stratégie pour parvenir à ses fins ? En tant que psychosociologue, c’est toute l’expérience de **Jean-Baptiste Hibon** qu’il met dans cette conférence inédite sur les ressorts cachés du potentiel humain pour réussir sa vie. #WeAreIRIIG #Innovation #psychologie #Conférence #Ecosystème #Croissance #JeDII **Inscrivez-vous et participez au débat !** **Disponible en présentiel ou en ligne.**

Sur inscription

IRIIG organise un JeDII (Jeudi de l’innovation IRIIG)

H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T19:30:00