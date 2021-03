En ligne Creuse JeDII – Développer une culture d’innovation au travers de nouveaux espaces En ligne Catégorie d’évènement: Creuse

JeDII – Développer une culture d’innovation au travers de nouveaux espaces En ligne, 25 mars 2021-25 mars 2021, . JeDII – Développer une culture d’innovation au travers de nouveaux espaces

En ligne, le jeudi 25 mars à 18:00

**Développer une culture d’innovation au travers de nouveaux espaces : enseignements tirés d’une expérience pratique**

———————————————————————————————————————- Vous êtes passionné.e par l’innovation, la créativité ou les nouvelles technologies ? Les Jeudis de l’Innovation IRIIG sont faits pour vous ! Chaque conférence est menée par un expert inspirant et vous offrira l’opportunité de développer votre réseau au sein de l’écosystème régional de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Les Jeudis de l’Innovation IRIIG, aussi appelés « JeDII », sont des conférences organisées tous les 15 jours par IRIIG et ses partenaires. À l’origine destinées aux étudiants IRIIG et aux start-ups du H7, elles sont désormais ouvertes au public. Que vous soyez dirigeant, professionnel ou étudiant, les JeDII sont l’occasion de découvrir l’innovation dans tous ses états auprès d’intervenants inspirants et d’élargir son réseau. **Thierry Picq, Docteur en gestion et professeur à emlyon Business School**, a été Directeur Académique de l’école de 2014 à 2017 et Directeur de l’innovation de 2017 à 2020. Il a conçu et piloté le Silex, laboratoire d’innovation ouverte de 1000m2 au centre-ville de Lyon. Auteur de l’ouvrage « Les nouveaux espaces de travail : Penser, travailler et apprendre autrement ». Il vient nous faire part lors de cette conférence de ses retours d’expérience sur ce projet. Thierry Picq nous proposera donc un récit d’une expérimentation de ce véritable « concept-place » sous l’angle de l’innovation pédagogique et managériale.

Gratuit sur inscription

Nouveau JeDII, le sujet de cette conférence animée par Thierry Picq : « Développer une culture d’innovation au travers de nouveaux espaces : enseignements tirés d’une expérience pratique». En ligne Lyon Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T18:00:00 2021-03-25T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Creuse Autres Lieu En ligne Adresse Lyon