JEDI AVANT DREDI BRUNO SOLO LE DINER Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte, jeudi 29 février 2024.

« Le Dîner » est une adaptation du célèbre roman d’Herman Koch par Jean-Benoît Patricot. Sur une mise en scène de Catherine Schaub, Bruno Solo interprète les quatre personnages à lui seul !

Succès phénoménal aux Pays-Bas, alliance détonante d’une comédie de mœurs à l’humour ravageur et d’un roman noir à la tension implacable, Le Dîner dresse le portrait de notre société en pleine crise morale.

Deux frères se donnent rendez-vous avec leurs épouses dans un restaurant branché d’Amsterdam. Hors-d’œuvre le maître d’hôtel s’affaire. Plat principal on parle de tout, des films à l’affiche, des vacances en Dordogne. Dessert on évite soigneusement le véritable enjeu du dîner, les enfants. Car leurs fils respectifs ont commis un acte d’une violence inouïe. Un café, un digestif, l’addition. Reste la question jusqu’où irions-nous pour préserver nos enfants ?

TARIFS

○ Catégorie Orchestre plein -28,00 €

○ Catégorie Orchestre réduit (personnes de moins de18 ans et demandeur d’emploi) 22,00 €

○ Catégorie Balcon plein 18,00 €

○ Catégorie Balcon réduit (personnes de moins de18 ans et demandeur d’emploi) -12,00 €

Dîner spectacle 55,00 € (Assister au dîner et dîner avec Bruno Solo ! Jedi Avant Dredi vous informera au dernier moment du lieu du dîner. Chaque représentation sera l’occasion de partager un moment de convivialité avec l’artiste. Donne automatiquement une place en catégorie orchestre pas de tarif réduit applicable sur ces billets).

RÉSERVATION

○ Soit en ligne via le lien « HelloAsso »

○ Soit au guichet de l’Office de Tourisme de Fontenay-le-Comte

Comédien Bruno Solo

Mise en scène Catherine Schaub

Composition musicale et guitare Laurent Guillet

Adaptation Jean-Benoit Patricot

Durée 1h30

Accessible PMR .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 20:00:00

fin : 2024-02-29 21:30:00

Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

