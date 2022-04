JEDBA Le Grisbi Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JEDBA Le Grisbi, 9 avril 2022, Marseille. JEDBA

Le Grisbi, le samedi 9 avril à 21:00

Jedba, en traduction littérale, ‘Danser en Transe’. Empli de sonorités Gnawa, musique traditionnelle africaine jouée par les esclaves des tribus d’Afrique noire lors de cérémonies, le projet Jedba est la fusion entre le Diwane, Gnawa algérien, le jazz et l’afrobeat. Du groove, parfois mêlant la Soul et le Rock. Le Gumbrie dialogue avec la guitare électrique. Le clavier et la batterie ponctuent avec délicatesse cette belle conversation entre la tradition orale et la modernité. L’élévation spirituelle par la recherche de la transe en symbiose avec la musique. ♫♫♫ Le Grisbi 20 Rue Bénédit, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T21:00:00 2022-04-09T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Grisbi Adresse 20 Rue Bénédit, 13004 Marseille Ville Marseille lieuville Le Grisbi Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Grisbi Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

JEDBA Le Grisbi 2022-04-09 was last modified: by JEDBA Le Grisbi Le Grisbi 9 avril 2022 Le Grisbi Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône