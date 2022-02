Jeb Patton Trio Arles, 19 mai 2022, Arles.

Jeb Patton Trio Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle Saint Martin du Méjan Arles

Arles Bouches-du-Rhône

8 20 Jeb Patton n’est pas tombé dans la marmite du jazz à proprement parler, mais il a eu la grande chance dans son itinéraire, au départ classique sur le plan musical, de croiser la route de grands musiciens de jazz. Il donne ici un album magnifique où l’on admire l’étendue de sa culture pianistique, un véritable hommage au piano jazz.



Jeb Patton est né à Kensington, aux États-Unis. Personnalité discrète du jazz, il a su se forger une solide réputation en proposant une brillante synthèse alliant aisance technique, toucher subtil et expression enracinée. Aujourd’hui, il est l’un des pianistes les plus appréciés de la scène new-yorkaise. Inspiré par le regretté Sir Roland Hanna, Jeb Patton est également passionné de musique classique ; chacune de ses apparitions fait éclater son talent, avec un jeu énergique, swinguant, et inventif.



“Son jeu complet, servi par un toucher précis, volontiers percussif, rappelle qu’il s’est aussi nourri de Bud Powell, Wynton Kelly, voire Ahmad Jamal, aussi bien que de musique classique. Partenaire recherché sur la scène newyorkaise, il a joué avec des musiciens très divers, notamment, des années durant, avec les Heath Brothers et le Jimmy Heath’s Generations Quintet. (…) un lyrisme très personnel et un sens du swing qui innerve chacune de ses interprétations.” — Jazz Magazine



Fabien Marcoz, originaire de Haute-Savoie, débute la contrebasse au département jazz à l’ENM de Villeurbanne ainsi que la contrebasse classique au conservatoire de Lyon. En 1996, il obtient le 1er prix de la défense avec le Collectif Mû. En 1998, il s’installe à Paris et enseigne la basse électrique ainsi que la contrebasse au conservatoire de Juvisy.



Bernd Reiter, né en Autriche, commence à jouer de la batterie à l’âge de 6 ans et étudie à l’Université pour la Musique et les Arts Dramatiques de Graz. Sa formation musicale avancée lui a permis de prendre part à des concerts classiques, expériences qu’il combine depuis toujours avec sa passion pour le jazz et ses collaborations avec Harold Mabern, Kirk Lightsey, Cirus Chestnut ou Steve Grossman, des musiciens de jazz de renommée internationale.



Jeb PATTON, piano

Fabien MARCOZ, contrebasse

Bernd REITER, batterie

Jeb Patton est l’un des pianistes les plus appréciés de la scène new-yorkaise.. Il s’associe ici au contrebassiste Fabien Marcoz et le batteur Bernd Reiter pour un véritable hommage au piano jazz.

