JEANNOT ET JEANNETTE, 3 VOIX ET CAETERA Saint-Maurice-Navacelles, 19 janvier 2022, Saint-Maurice-Navacelles.

JEANNOT ET JEANNETTE, 3 VOIX ET CAETERA 2022-01-19 15:30:00 15:30:00 – 2022-01-19 16:15:00 16:15:00

Saint-Maurice-Navacelles Hérault Saint-Maurice-Navacelles

Un spectacle familial qui s’adresse à l’enfant en tant qu’individu à part entière à travers 3 voix et des mots tissés en chansons à écouter, partager, reprendre.

Chez Jeannot Jeannette la linotte vole haut, la litote glisse là, et l’on chante tout haut, tout bas. Avec jugeote, sans marottes, et une seule envie en voix de tête : écrire, composer et chanter pour les oreilles. Les petites, les moins petites et les tout-à-fait grandes.

Dans ce trio, les voix s’amusent des mots, s’unissent, s’harmonisent et les instruments changent de mains. Les textes questionnent les « grand-riens » et les « petit-touts » qui nous entourent et nous construisent, pour devenir un terrain de jeu où l’imaginaire et la poésie ont toute leur place.

ET AUTOUR :

Prolongez l’après-midi avec les artistes autour d’un goûter.

Organisé en partenariat avec la commune de Saint-Maurice-Navacelles et l’association Les Ficelles.

Un spectacle familial qui s’adresse à l’enfant en tant qu’individu à part entière à travers 3 voix et des mots tissés en chansons à écouter, partager, reprendre.

Un spectacle familial qui s’adresse à l’enfant en tant qu’individu à part entière à travers 3 voix et des mots tissés en chansons à écouter, partager, reprendre.

Chez Jeannot Jeannette la linotte vole haut, la litote glisse là, et l’on chante tout haut, tout bas. Avec jugeote, sans marottes, et une seule envie en voix de tête : écrire, composer et chanter pour les oreilles. Les petites, les moins petites et les tout-à-fait grandes.

Dans ce trio, les voix s’amusent des mots, s’unissent, s’harmonisent et les instruments changent de mains. Les textes questionnent les « grand-riens » et les « petit-touts » qui nous entourent et nous construisent, pour devenir un terrain de jeu où l’imaginaire et la poésie ont toute leur place.

ET AUTOUR :

Prolongez l’après-midi avec les artistes autour d’un goûter.

Organisé en partenariat avec la commune de Saint-Maurice-Navacelles et l’association Les Ficelles.

resurgence

dernière mise à jour : 2021-09-15 par